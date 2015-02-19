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محافظ الإسماعيلية يناقش عددًا من المشروعات المشتركة مع محافظ بورسعيد

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محافظ الإسماعيلية يناقش عددًا من المشروعات المشتركة مع محافظ بورسعيد محافظ الإسماعيلية يناقش عددًا من المشروعات المشتركة مع محافظ بورسعيد
استقبل اليوم اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بمكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية، اللواء مجدى نصر الدين أحمد محافظ بورسعيد فى أول زيارة له لمحافظة الإسماعيلية .

وناقش اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية مع اللواء مجدى نصر محافظ بورسعيد عددا من المشروعات المشتركة، وسبل تفعيل ودعم التعاون بين المحافظتين فى مختلف المحاور التنموية بحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد.

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