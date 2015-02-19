السجن من 5 إلى 30 سنة لـ24 إخوانيا بالفيوم لاقتحامهم مركز شرطة سنورس

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، وعضوية المستشارين عمرو محمود الجوهرى، وشريف إسماعيل وأمين سر وائل عبدالحميد عبدالمطلب، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى وشعبان عجمى بالسجن لـ24 من عناصر الإخوان المسلمين بمركز سنورس، بينهم القيادى الإخوانى أحمدى قاسم، بأحكام تتراوح من 5 إلى 30 سنة بتهم التجمهر والاعتداء على الأشخاص ومحاولة اقتحام مركز شرطة سنورس والشروع فى قتل ضباطه وأفراده، وذلك بعد الاستماع لشهود النفى وعرض أسطوانة الفيديو الخاصة بالأحداث ومرافعة الدفاع.

وتضم قائمة المتهمين فى الدعوى التى تحمل رقم 1653 لسنة 2014 جنايات سنورس، بالترتيب كل من محمد حسن محمد عبدالسلام، 37 سنة، سائق، ومحمد محمود مصطفى ميزار، 31 سنة، أخصائى تحاليل طبية بمستشفى سنورس، وأحمد عيد رمضان عبد الجواد، 26 سنة، من قرية دار السلام بمركز طامية وهو فنى حاسب آلى، وسعد محمد عمر محمد، 26 سنة، محاسب مالى بوزارة الداخلية، سامح سيد عبدالسميع خالد، 26 سنة، شيف.وأحمدى قاسم محمد سعد، 59 سنة، موظف بإدارة سنورس التعليمية، والقيادى المعروف بالجماعة، ونجله عمرو أحمدى قاسم محمد، 30 سنة، محامى حر، شعبان محمد إبراهيم إسماعيل وشهريته "شلبى"، محام حر، محمد عيد سعيد، 45 سنة، طبيب عظام، محمد إبراهيم عبدالمقصود شعبان، وشهرته "محمد إبراهيم الملاح"، 27 سنة، أسامة محمد إبراهيم إسماعيل، وشهرته "محمد إبراهيم شلبى"، 28 سنة، محام حر، حمدى عبدالحميد قطب النجار، 45 سنة، محاسب.

وتضم القائمة أيضا محمد على حسن صميدة، 50 سنة، فنى إلكترونيات، وعادل روبى عبدالجواد، 50 سنة، موظف بمصلحة ضرائب الفيوم، محمد طه عبدالمقصود إبراهيم، 46 سنة، صيدلى حر، وسعد أحمد محمد غنيم، 54 سنة، عامل بناء، وشهاب الدين أشرف محمد محمود، 17 سنة، طالب، طه عبد التواب محمد على، 39 سنة، طبيب علاج طبيعى.

كما تضم أيضا محمد ربيع حسين بليدى، 48 سنة، موظف بالوحدة المحلية بترسا، شعبان رجب عوض يوسف، 45 سنة، موظف بمأمورية ضرائب سنورس، ونوفل أحمد عبد المقصود، 32 سنة نجار، أحمد أحمد جيوشى، 37 سنة، مندوب مبيعات، ورمضان قرنى محمود على، 46 سنة، مزارع، إبراهيم بيومى محمد دسوقى، 40 سنة، أمين مخازن بإدارة أوقاف فيدمين.

حضر من المتهمين 10 فقط وباقى المتهمين منهم الهاربين ومن سبق الإفراج عنهم على سبيل القضية، إلا أنهم لم يحضروا اليوم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم فى 14 أغسطس الماضى، عقب فض اعتصامى "رابعة" و"النهضة"، تجمع عدد من أنصار الإخوان بينهم المتهمون، وهاجموا مركز شرطة سنورس بالحجارة والمولوتوف والأسلحة النارية محاولين اقتحامه مما أدى لإصابة بعض الضباط وأفراد الشرطة، وأنهم تجمهروا لترويع المواطنين، ورشق المركز بالحجارة والمولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية عليه، ونظرت المحكمة أولى جلسات القضية فى 19 يوليو الماضى وقررت التأجيل لجلسة مرتين حتى جلسة اليوم التى أصدرت حكمها المتقدم.

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