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السجن والعزل من الوظيفة لمتهم بالتزوير واختلاس 43 ألف جنيه فى سوهاج

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السجن والعزل من الوظيفة لمتهم بالتزوير واختلاس 43 ألف جنيه فى سوهاج السجن والعزل من الوظيفة لمتهم بالتزوير واختلاس 43 ألف جنيه فى سوهاج
عاقبت محكمة جنايات سوهاج "عبد الحيم.م.م" موزع بإحدى شركات الصيادلة، ومقيم فى دائرة قسم ثان، بالسجن سنة، وعزله من الوظيفة، ورد 43 ألف جنيه، بعد اتهامه بتزوير أوراق خاصة بالشركة، واختلاس هذا المبلغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق بسطا، وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى، ومحمد مختار الأحمداوى، بأمانة سر خالد سلامة، وماجد أمين.

كانت النيابة اتهمت الموظف باختلاس 34 ألف جنيه عن طريق تزوير الفواتير، وشكلت مديرية الصحة لجنة أثبتت تقريرها الواقعة، فتم تقنين الإجراءات والقبض عليه وإحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

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