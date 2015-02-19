تنظيم "داعش" يسيطر على جامعة سرت فى ليبيا ويعلق الدراسة لأجل غير مسمى

سيطر مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا على جامعة سرت، وعلقوا الدراسة فيها لأجل غير مسمى، حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" اليوم الخميس.

كانت مصادر محلية بمدينة سرت الليبية، قد ذكرت أن تنظيم داعش فى ليبيا يتجه إلى إعلان مدينة "سرت" ولاية تابعة له عقب انتشاره فى عدد من المناطق مستغلا الفراغ الأمنى الذى تعيشه المنطقة بسبب انشغال الجيش الليبى بعملية الكرامة فى مناطق ومدن أخرى رغم تدخل الطيران الليبى فى قصف عدد من المواقع موخرا.

وقال موقع "أخبار ليبيا" اليوم، إن سلاح الجو الليبى شن عدة غارات استهدفت قاعدة القرضابية فى سرت ورتلاً عسكريًا فى منطقة بن جواد.

وذكر آمر عمليات سلاح الجو بالمنطقة الوسطى العقيد محمد منفور أن سلاح الجو استهدف هدفين بقاعدة القرضابية بسرت، لافتًا إلى أن سلاح الجو بالمنطقة الوسطى استطاع تدمير مخزن للعتاد بالقاعدة، فيما سيطر تنظيم داعش فى ليبيا على مقرات لمحطات إعلامية فى مدينة سرت، حسبما ذكرت مصادر صحفية وشهود عيان.

وأضاف أن التنظيم سيطر على إذاعة سرت وقناة مكمداس فى مدينة سرت الليبية وعلى مكتب قناة ليبيا الوطنية التابعة للحكومة، وأظهرت صورا نشرتها مواقع متطرفة أن مسلحين جالسين أمام الميكروفونات وهم يرفعون رشاشاتهم.