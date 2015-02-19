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مدير شرطة الكهرباء: ضبط 6395 قضية سرقة تيار فى 24 ساعة

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مدير شرطة الكهرباء: ضبط 6395 قضية سرقة تيار فى 24 ساعة مدير شرطة الكهرباء: ضبط 6395 قضية سرقة تيار فى 24 ساعة
أكد اللواء سامى الميهى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أن رجال الإدارة يكثفون جهودهم بالاشتراك وكافة مديريات الأمن، لضبط الباعة الجائلين والخارجين على القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانوينة مثل التى تقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأشار مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الحملات التى تمت خلال 24 ساعة، نجحت فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط 41 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين وفى مجال تنفيذ الأحكام فتم تنفيذ 556 جنحة حبس.

وأضاف اللواء سامى الميهى، أن الحملات نجحت فى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية من ضبط 6395 قضية سرقة تيار كهربائى، و22 مخالفة شروط التعاقد، وتم تحصيل 5521 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 24 مخالفة شروط التعاقد.

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