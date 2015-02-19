بالفيديو.. كل ما تريد معرفته عن فيروس سى

يعرض "اليوم السابع"، فيديو يضم معلومات وأرقاما عن انتشار فيروس سى فى مصر ، وكذلك تفاصيل الحملة القومية "بالعلم نبنيها .. وبأيدينا نحميها" لمكافحة انتشار فيروس سى، حيث تم إعداده بجامعة دمنهور بوحدة مكافحة فيروس سى، بإشراف الدكتور أشرف عبد المحسن رئيس قسم التشريج والأجنة ومدير وحدة التوعية بفيرس سى بجامعة دمنهور “بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على مستوى مصر لمواجهة انتشار فيروس سى.

وقال الدكتور أشرف عبد المحسن رئيس قسم التشريح والأجنة ومدير وحدة التوعية بفيرس سى بجامعة دمنهور ، فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أنه تم إطلاق الحملة القومية لمكافحة انتشار فيروس سى، تحت شعار “بالعلم نبنيها.. وبأيدينا نحميها”، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وأضاف، أنه تم إعداده، بواسطة متخصصين بوحدة التوعية فى إطار خيال علمى، يتناول كافة الطرق فى انتقال العدوى بين المصريين بسبب الإهمال والتكاسل وغياب الوعى، وكذلك الأرقام والإحصائيات الخاصة بانتشار المرض وكذلك طرق وأساليب الحملة فى المحافظات المختلفة.

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