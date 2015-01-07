نجاح 300 صياد مصري في الهروب من ويلات الحرب بليبيا

نجح 300 صياد من قرية برج مغيزل بمركز مطوبس في الهروب على متن 10 مراكب مصرية من ويلات الحرب الدائرة في مصراته الليبية بين جماعة فجر المسلحة والجيش الليبي.

وأوضح أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ ، في تصريح اليوم إلى انقطاع الاتصالات بين الصيادين وذويهم نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط مما دفع الأهالي إلى الخروج من منازلهم رغم البرد الشديد لانتظار ذويهم.

وناشد نصار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة إرسال طائرات لمتابعة مراكب الصيادين في عرض البحر ومحاولة إنقاذهم نظرا للحالة الجوية السيئة وتعرضهم للمخاطر.

أ ش أ