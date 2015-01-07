الآلالف يتظاهرون بمدينتي “ليون وتولوز” تنديدا بالهجوم الإرهابي على “شارلي إبدو”

تظاهر مساء اليوم أكثر من 12 الف شخص في ميدان تيرو “بليس دي تيرو” بقلب مدينة “ليون” الواقعة جنوب شرق فرنسا ، للإعراب عن تضامنهم وإدانتهم للهجوم الذي تعرضت له ظهر اليوم صحيفة “شارلي أبدو” وأوقع العديد من القتلى والإصابات.

وقد قام المتظاهرون بحمل أعداد للصحيفة، ورددوا “كلنا شارلي إبدو”، وكذلك هتافات منددة للإرهاب.

وكان النادي الصحفي لمدينة ليون قد دعا لوقفة صامتة لتكريم ضحايا الهجوم على مجلة شارلي إبدو.

كما تظاهر نحو عشر آلاف مواطن بمدينة “تولوز” بجنوب فرنسا للتضامن ايضا مع الضحايا والاعراب عن تدعمهم لحرية الصحافة.

وقد حمل عدد من المتظاهرين العرب والمسلمين بتولوز لافتات باللغة العربية مكتوب عليها “انا شارلي ” و”معا ضد الهمجية”.

وقد شهدت ايضا العاصمة الفرنسية باريس تجمع نحو خمسة آلاف شخص بساحة ” لا ربوبليك” بباريس تلبية لدعوة العديد من النقابات و الجمعيات و وسائل الاعلام و الاحزاب السياسية ، للإعراب عن ادانتهم للهجوم على صحيفة “شارلي ابدو” الذي خلف العديد من القتلى و الجرحى.

و ذكرت النقابة الوطنية للصحفيين ان استهداف صحيفة “شارلي إبدو” التي تعد رمزا هاما بمثابة قتل لحرية التعبير.

وكان رجلان ملثمان يحملان أسلحة كلاشينكوف قد قاموا ظهر اليوم بإطلاق نار كثيف في مقر صحيفة “شارلي أبدو” الساخرة الواقعة في الدائرة الحادية عشرة بباريس، مما أسفر عن مقتل عشرة صحفيين واثنين من رجال الشرطة، فضلا عن إصابة 11 اخرين.

أ ش أ