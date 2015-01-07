السيسي: مصر دائماً على قدر المسؤولية مع أشقائها في الكويت ودول الخليج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دائما على قدر المسئولية مع أشقائها في الكويت ودول الخليج، موجها التحية إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وشعبها.

وأضاف الرئيس السيسي في حوار مع تليفزيون الكويت أن أمير الكويت استحق بجدارة لقب قائد العمل الانساني، ووصفه بأنه “شخصية إنسانية رائعة” تحرص دائما على الإجماع والوفاق العربي.

وأشار إلى أن جهود أمير الكويت امتدت الى كل المجالات لتحقيق هذا التوافق العربي ولم تقتصر على العلاقات المصرية الكويتية بل شملت كل الأصعدة مضيفا ان “لقب قائد العمل الانساني” يعبر عن أمر واقعي وان تسمية الكويت مركزا للعمل الانساني أمر مستحق بكل جدارة.

وأوضح الرئيس السيسي أن العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي ذات خصوصية وتمتد لسنين طويلة مضيفا انه على الرغم من أن هذه أول زيارة يقوم بها الى دولة الكويت “فانني شعرت بأنني بين أهلي وناسي”.

> وأضاف أن عدد المصريين الذي يعملون الكويت كبير نسبيا “لذا نحن ننظر الى هذه العلاقة بكل التقدير وحريصون عليها جدا لتنمو وتتطور كل يوم وهذا ما لمسته من كل من التقيت بهم خلال زيارتي”.

وعن الاستثمار الكويتي في مصر، قال الرئيس السيسي إن المستثمرين الكويتيين وغيرهم كانوا يجدون في السنوات الماضية صعوبة في الاستثمار داخل مصر، معربا عن ترحيبه بهم لاسيما مع سعي مصر لتطبيق قانون الاستثمار الموحد من أجل تسهيل الاجراءات وحل الأزمات التي كانت موجودة سابقا وأعطت انطباعا غير جيد لدى المستثمرين الكويتيين عن الاستثمار في مصر.

وأكد الرئيس السيسي أن حكومة مصر تسعي لحل الاشكاليات الكبيرة التي تواجه المستثمرين وحرصها على تسهيل الاجراءات البيروقراطية التي كانت تستغرق وقتا كبيرا لانجازها من المستثمرين، مضيفا أن لدى مصر فرصا واعدة للاستثمار.

أ ش أ