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عمرو موسى: سعدت بلحظة دخول رئيس الجمهورية إلى الكاتدرائية

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علق عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، على زيارة عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقائلًا: «سعدت لحظة دخول رئيس الجمهورية إلى الكاتدرائية، مساء الثلاثاء، لتهنئة البابا والمصريين الأقباط بعيد الميلاد المجيد«.

وأضاف موسى في بيان أصدره، اليوم، «أحيي الرئيس السيسي على هذه المبادرة وعلى كلمته القيمة التي ركزت على أننا كلنا مصريون بصرف النظر عن أي انتماءات أخرى».

ووجه موسى التحية للهتافات التي رحبت بالرئيس في الكاتدرائية بأن المصريين كلهم «إيد واحدة»، وكل عام والمصريين جميعاً بخير وسلام.

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