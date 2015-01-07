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سما المصري تعلن ترشحها لمجلس الشعب عن الأزبكية: «الأهالي طلبوا مني» (فيديو)

  • مصر
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أعلنت الفنانة سما المصري نيتها الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك من خلال نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

وقالت «المصري»: «أنا لسه واصلة هولندا دلوقتي، والجو تلج موت، وجيت هولندا لتكريمي من الهيئة الهولندية القبطية»، مؤكدة أنها بمجرد عودتها لمصر ستعلن ترشيحها في الانتخابات البرلمانية 2015، عن دائرة الأزبكية، موضحة أن «أهالي دائرة الأزبكية طلبوا منها ذلك، لأنه المكان الذي كانت تعيش به».

وأوضحت أن الهدف من ترشيحها خدمة المرأة ومحاولة منحها حقوقها، لدورها المهم في الحياة السياسية، وذلك ظهر في مظاهرات 30 يونيو 2013، وفي مقاومة الإرهاب، مشيرة إلى أن هناك مفاجأة قوية ستقوم بها بمجرد عودتها لمصر.

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