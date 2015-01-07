«نداء مصر» يلتقي سفير تونس بالقاهرة للتهنئة بفوز «السبسي»

التقي وفد من ائتلاف «نداء مصر»، الأربعاء، السفير التونسي بالقاهرة محمود الخميري، بمقر السفارة بالزمالك، لتهنئته بنتيجة انتخابات الرئاسة وفوز الرئيس الباجي قائد السبسي.

وقدم الوفد درع الائتلاف للسفير التونسي، تكريمًا له، فيما أثني السفير على ثورة 30 يونيو مؤكدًا أنها «ثورة شعبية شارك فيها الملايين من الشعب المصري تعبيرًا عن رفضهم لنظام الحكم السابق»، كما أكد «التلاحم بين ثورات البلدين».

وكشف طارق زيدان، المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، عن اعتزام الأخير إيفاد مبعوثين عنه إلى تونس، خلال الأيام المقبلة، لتهنئة الرئيس السبسي، وإجراء مقابلة مع حزب «نداء تونس» لإعلان التوأمة بين الجانبين، والعمل على تعميق العلاقات.

وأعلنت وفاء عكة عضو المجلس الرئاسي لائتلاف «نداء مصر»، اعتزام الائتلاف السفر إلى دولة المغرب لمقابلة الملك محمد السادس، لإزالة الخلافات بين البلدين والتأكيد على أن العلاقات بين البلدين لن تنقطع.

وضم وفد الائتلاف، الذي التقي السفير التونسي بالقاهرة، المتحدث الرسمي للائتلاف، طارق زيدان، وعضو المجلس الرئاسي وفاء عكة، والمتحدث الإعلامي محمود نفادي، ورئيس حزب المستقلين الجدد، هشام عناني، وعدد من قيادات الائتلاف ومنهم عصام زغلول وجمال التهامي وعلى فريج.