البدء في توصيل المرافق للمنطقة الصناعية الجديدة بالسباعية في أسوان

بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، في اجراءات توصيل المرافق إلي المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة السباعية شمال أسوان وذلك فور صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها لتكون مجمعا لصناعات الفوسفات.

وقال اللواءمصطفي يسري محافظ أسوان، إن المنطقة الصناعية الجديدة بالسباعية سوف تقام بوادي هلال بالسباعية علي مساحة 5115 فداناً بما يعادل 21 مليون و487 الف و 409 متراً، موضحًا انه من المقرر إنشاء 12 مجمعاً صناعياً متكاملاً لتصنيع المنتجات الفوسفاتية في هذه المنطقة بمتوسط تكلفة استثمارية تصل إلي حوالي 3.3 مليار جنيه.

وأشار إلي أن الهدف من انشاء هذه المنطقة الصناعية هو الحد من تصدير خامات الفوسفات الي الاسواق الخارجية واستغلالها محليا من أجل زيادة القيمة المضافة والعائد الاقتصادي لهذه الخامات خلال المرحلة المقبلة.