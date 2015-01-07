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بالفيديو: احصلي على إطلالة هيا عبد السلام الرشيقة خلال 3 دقائق

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بالفيديو: احصلي على إطلالة هيا عبد السلام الرشيقة خلال 3 دقائق بالفيديو: احصلي على إطلالة هيا عبد السلام الرشيقة خلال 3 دقائق

الأربعاء 07-01-2015 17:30

يُعدّ تراكم في منطقة الخصر من المشكلات الأكثر خطورةً، نظراً إلى أثرها الصحّي السلبي.
للتخلّص من هذه المشكلة، يقدّم لك المدرّب الرياضي بلال علوية، في ما يأتي، برنامجاً رياضياً يتضمّن 4 حركات، عليك القيام بكلّ منها 12 مرّة، ما يضمن لك الحصول على قوام الممثّلة الكويتيّة هيا عبد السلام، التي تشتهر بإطلالاتها الجذّابة، وجسمها المتناسق، الذي يبدو منحوناً عند منطقة الخصر:

Jump Squats: قفي وقومي بثني ركبتيك، مع الحفاظ على ظهرك مستقيماً. ثم، خذي وضعية القرفصاء واقفزي فوراً بجسمك إلى أعلى مستوى.
Walking Plank: ثبتي ذراعيك وأصابع قدميك على الأرض، وقومي بالمشي بجسمك يميناً وشمالاً.
Spider Man Move: ثبتي كفّيك وأطراف قدميك على الأرض، وقومي بثني ركبتك اليمنى، فاليسرى، مع تحريكهما باتجاه رأسك.
One Leg Jump: اقفزي بجسمك مع ثني ساقك اليمنى نحو الأعلى. ثم، كرّري الحركة للساق اليسرى، بمعدّل 10 مرّات لكلّ جهة.

*ملاحظة: قومي بممارسة هذا التمرين 4 مرّات في الأسبوع، لتحصلي على النتيجة المطلوبة. ولكن، إذا كنت تعانين من آلام الظهر، يفضّل تجنّب أداء هذه الحركات.

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سيدتي

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