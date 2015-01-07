بالفيديو: احصلي على إطلالة هيا عبد السلام الرشيقة خلال 3 دقائق

يُعدّ تراكم الدهون في منطقة الخصر من المشكلات الأكثر خطورةً، نظراً إلى أثرها الصحّي السلبي.

للتخلّص من هذه المشكلة، يقدّم لك المدرّب الرياضي بلال علوية، في ما يأتي، برنامجاً رياضياً يتضمّن 4 حركات، عليك القيام بكلّ منها 12 مرّة، ما يضمن لك الحصول على قوام الممثّلة الكويتيّة هيا عبد السلام، التي تشتهر بإطلالاتها الجذّابة، وجسمها المتناسق، الذي يبدو منحوناً عند منطقة الخصر:

Jump Squats: قفي وقومي بثني ركبتيك، مع الحفاظ على ظهرك مستقيماً. ثم، خذي وضعية القرفصاء واقفزي فوراً بجسمك إلى أعلى مستوى.

Walking Plank: ثبتي ذراعيك وأصابع قدميك على الأرض، وقومي بالمشي بجسمك يميناً وشمالاً.

Spider Man Move: ثبتي كفّيك وأطراف قدميك على الأرض، وقومي بثني ركبتك اليمنى، فاليسرى، مع تحريكهما باتجاه رأسك.

One Leg Jump: اقفزي بجسمك مع ثني ساقك اليمنى نحو الأعلى. ثم، كرّري الحركة للساق اليسرى، بمعدّل 10 مرّات لكلّ جهة.

*ملاحظة: قومي بممارسة هذا التمرين 4 مرّات في الأسبوع، لتحصلي على النتيجة المطلوبة. ولكن، إذا كنت تعانين من آلام الظهر، يفضّل تجنّب أداء هذه الحركات.

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