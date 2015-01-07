إصابة طفلين في حريق هائل التهم حظيرة ماشية بالمنوفية

نشب حريق هائل، صباح اليوم، بحظيرة ماشية بعزبة مرهم التابعة لقرية اسطنها مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، اخطاراً من رئيس مباحث الباجور، يفيد بحريق هائل بحظيرة ماشية بعزبة مرهم التابعة لقرية اسطنها، بالانتقال تبين نشوب حريق بحظيرة ماشية على مساحة 90 متر، مشيدة بالأخشاب ملك “رجب دياب” 60 سنة فلاح.

تمكنت قوات الاطفاء الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن احتراق مكونات الحظيرة بالكامل، وإصابة كلاً من حفيدى مالك الحظيرة “محمد نبيل” 7 سنوات، و”نرمين” 3 سنوات بحروق متفرقة بالجسد وتم نقلهما الى مستشفى بنها الجامعى.

بسؤال مالك الحظيرة رجح ان يكون سبب الحريق ماس كهربائى من التوصيلة الخارجية للحظيرة وساعد على الاشتعال العوامل الجوية ، تم تحرير محضر رقم 67 ادارى الباجور لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة.