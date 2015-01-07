أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شركة تسويق سعودية تطلب زيكا والوحش

Google+ Print
شركة تسويق سعودية تطلب زيكا والوحش شركة تسويق سعودية تطلب زيكا والوحش

رفض الإسماعيلي طلبا، يراه محمد أبو السعود رئيس الدراويش مغريا، لكن وقته غير مناسب، وذلك من إحدى شركات التسويق الرياضية في المملكة العربية .

تلك الشركة بحسب ما أكده أبو السعود، طلبت من إدارة نادي الإسماعيلي الحصول على حق تسويق ثنائي الفريق عمر الوحش ومحمد "زيكا".

وصرح محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي للصحفيين بأن العرض تتضمن أن تقوم الشركة بتسويق اللاعبين فى السعودية والبرتغال.

وقال رئيس قلعة الدراويش إن الشركة لم تمانع ترك مبلغا يصل إلى 500 ألف دولار لإدارة النادي فى سبيل الحصول على هذا الحق على أن تتم تسوية الحسابات بعد الاستقرار على العرض الامثل لكل لاعب.

وتابع أبو السعود "لكننا لا نفكر فى الاستغناء عن اللاعبين لحاجة الفريق لهما في باقي مباريات الموسم الجاري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية