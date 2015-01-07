شركة تسويق سعودية تطلب زيكا والوحش

رفض الإسماعيلي طلبا، يراه محمد أبو السعود رئيس الدراويش مغريا، لكن وقته غير مناسب، وذلك من إحدى شركات التسويق الرياضية في المملكة العربية السعودية.

تلك الشركة بحسب ما أكده أبو السعود، طلبت من إدارة نادي الإسماعيلي الحصول على حق تسويق ثنائي الفريق عمر الوحش ومحمد "زيكا".

وصرح محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي للصحفيين بأن العرض تتضمن أن تقوم الشركة بتسويق اللاعبين فى السعودية والبرتغال.

وقال رئيس قلعة الدراويش إن الشركة لم تمانع ترك مبلغا يصل إلى 500 ألف دولار لإدارة النادي فى سبيل الحصول على هذا الحق على أن تتم تسوية الحسابات بعد الاستقرار على العرض الامثل لكل لاعب.

وتابع أبو السعود "لكننا لا نفكر فى الاستغناء عن اللاعبين لحاجة الفريق لهما في باقي مباريات الموسم الجاري".