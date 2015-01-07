الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد .. و”تحت الصفر” ببعض المناطق

يستمر الطقس البارد الغير مستقر على جميع أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، تصل إلى تحت الصفر في بعض المناطق.

وتشهد القاهرة درجة حرارة تصل صباحًا إلى 11 وليلًا إلى 7، فيما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى عظمى 11 وصغرى 8.

وفي سيناء، تصل درجات الحرارة إلى تحت الصفر أثناء الليل، حيث ستعاني منطقة نشل من برودة شديدة تصل لـ3 درجات تحت الصفر، كما ستنخفض الحرارة في سانت كاترين كذلك إلى سالب 4.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها ‫‏سقوط الأمطار‬ ‫الغزيرة‬ و ‫الرعدية‬ على السواحل الشمالية وعلى شمال سيناء وعلى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد قد تصل لحد السيول على سيناء

الرياح ‫‏تنشط‬ على كافة الأنحاء تصل إلى حد ‫‏العاصفة‬، مما يؤدي إلى الإحساس الشديد ببرودة الجو، بالإضافة إلى ‫تدهور‬ ‫‏الرؤية الأفقية‬ وإلى ‫‏اضطراب الملاحة البحرية‬ على البحرين الأحمر والمتوسط.