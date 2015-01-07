أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد .. و”تحت الصفر” ببعض المناطق

Google+ Print
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد .. و”تحت الصفر” ببعض المناطق الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد .. و”تحت الصفر” ببعض المناطق

صورة أرشيفية

يستمر الطقس البارد الغير مستقر على جميع أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، تصل إلى تحت الصفر في بعض المناطق.

وتشهد القاهرة درجة حرارة تصل صباحًا إلى 11 وليلًا إلى 7، فيما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى عظمى 11 وصغرى 8.

وفي سيناء، تصل درجات الحرارة إلى تحت الصفر أثناء الليل، حيث ستعاني منطقة نشل من برودة شديدة تصل لـ3 درجات تحت الصفر، كما ستنخفض الحرارة في سانت كاترين كذلك إلى سالب 4.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها ‫‏سقوط الأمطار‬ ‫الغزيرة‬ و ‫الرعدية‬ على السواحل الشمالية وعلى شمال سيناء وعلى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد قد تصل لحد السيول على سيناء

الرياح ‫‏تنشط‬ على كافة الأنحاء تصل إلى حد ‫‏العاصفة‬، مما يؤدي إلى الإحساس الشديد ببرودة الجو، بالإضافة إلى ‫تدهور‬ ‫‏الرؤية الأفقية‬ وإلى ‫‏اضطراب الملاحة البحرية‬ على البحرين الأحمر والمتوسط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا