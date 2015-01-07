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سوريا تتهم «ماكين» و«كوشنير» بالدخول بطريقة غير مشروعة إلى أراضيها

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قدمت السورية خطابين إلى الأمم المتحدة تتهم فيهما السيناتور الأمريكي جون ماكين ووزير الخارجية الفرنسي السابق، برنار كوشنير، بالدخول إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة.

وأكد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الثلاثاء، أنه قدم خطابين متطابقين إلى الأمين العام، بان كي مون، ومجلس الأمن الدولي.

كما شمل الخطابان اتهامًا للنائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي، وبيتر جالبريث، السفير الأمريكي السابق لدى كرواتيا، فضلًا عن «صحفيين بعينهم وشخصيات بارزة»، بدخول سوريا بدون تأشيرات.

وجاء في الخطاب: «مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخا لسيادة سوريا».

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