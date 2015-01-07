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“ديزني ” تعلن رسميًا وفاة ” ميكي ماوس “

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“ديزني ” تعلن رسميًا وفاة ” ميكي ماوس “ “ديزني ” تعلن رسميًا وفاة ” ميكي ماوس “

لحظات من الصمت سادت المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة ديزني للإعلان عن فيلمها الجديد، الذي تنتوي طرحه في أعياد الكريسماس 2015، بعد أن صدم المتحدث باسم الشركة الصحفيين بخبر لم يتوقعه أحد حول العالم.. ميكي ماوس يموت بنهاية العام.

وكانت «ديزني» قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نيتها طرح فيلم بعنوان «أوقات وحياة ميكي ماوس الساحرة» The Magical Life and Times of Mickey Mouse، في أعياد الكريسماس، ديسمبر 2015، حسب موقع Empirenews.

وشرح المتحدث الرسمي باسم الشركة، ميكيل ماكديرموت، فكرة الفيلم قائلًا: «الفيلم يتناول الحياة الرائعة والساحرة لميكي ماوس، والسعادة التي جلبها للأطفال، منذ خلق الشخصية عام 1928.. وحتى موته عام 2015».

وصمت الصحفيين غير مصدقين الخبر الذي فاجئهم به، حيث اكتفوا بهز رؤسهم في دهشة، ليتابع «ماكديرموت»: «لقد سمعتموني بشكل صحيح، شركة والت ديزني اتخذت القرار الأصعب بالنسبة لنجمها وبطلها الأول طوال الوقت».

وأضاف: «في هذا اليوم، وهذا العمر، نشعر أنه من المهم أن نعلم أطفالنا الأهمية العظمى للحياة، وأنها غير مضمونة».

ولفت: «هذا لا يعني أن الأسطورة لن تستمر، بالعكس، ستزيد الاحتفال بالحياة الرائعة لميكي ماوس بريقًا».

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