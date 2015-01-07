إصابة ضابط بطلق نارى و مجند بشظايا فى تبادل لإطلاق النيران مع مجهولين بقنا

أصيب ضابط بطلق نارى ومجند بشظايا إثر تبادل إطلاق النيران مع مجهولين يستقلون سيارة بقرية القارة بمركز أبوتشت .

تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا أخطارا بتبادل إطلاق النيران بأبوتشت كشفت التحريات أنه أثناء قيام قوة أمنية برئاسة النقيب محمد عاصم محمد بقوة مركز شرطة أبو تشت بتمشيط وتأمين منطقة “الملفات” بقرية القاره بأبوتشت فوجئوا بقيام مجهولين يطلقون النيران عليهم فبادلتهم القوة النيران ونتج عنها أصابة الضابط بطلق نارى بالقدم .

كما أصيب أحد المجندين بشظايا فى الظهر وبعد مطاردة السيارة .

تم ضبط السيارة وعثر بداخلها على عدد 4 خزن بداخلها 64 طلقه أليه وتمكن المتهمين من الهرب فيما تكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهمين تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.