قصف جوي يستهدف مزرعة بمنطقة الظهير بضواحي مدينة سرت الليبية

قصفت طائرة حربية ،مساء اليوم الثلاثاء ، مزرعة بمنطقة “الظهير” الزراعية بضواحي مدينة سرت الليبية ، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة .

وقال عضو المجلس المحلي سرت ” فوزي أبوزيد ” في تصريح صحفي اليوم ، إن القصف استهدف مزرعة أحد المواطنين بالمنطقة ولم يخلف أي أضرار بشرية ، لكنه أدى إلى تضرر أحد محولات الكهرباء القريبة وانقطاع التيار الكهربائي عن المزارع المجاورة.

وأشار عضو المجلس إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها منطقة الظهير الزراعية للقصف خلال أسبوعين.

كانت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي قد قصفت في وقت سابق من اليوم تجمعًا لقوات «فجر ليبيا» قرب برج المراقبة الجوية بقاعدة الجفرة الجوية جنوب شرق طرابلس.