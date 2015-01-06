شيريهان تهنىْ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

هنأت الفنانة شيريهان الأخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعيش مسلمى ومسيحى مصر كنسيج واحد.

> شيريهان بعثت التهنئة عبر صفحتها بموقع تويتر وكتبتب .رسالة من قلب مسلم مصري أجدد بها الحب والوحدة والسلام

> أهنيئ كافة الإخوة المسيحيين أشقائنا أقباط_مــــــصر فى عيد_الميلاد_المجيد بالإحتفال بعيد ميلاد كلمة الله المسيح عليه السلام !!، كل عام وجميع أخواتنا المسيحيين أقباط مــــــصر في حُب وتسَامح وسّلام، وكل عام ونحن جميعاً كمصرين مسلم_مسيحي مصري نسيج واحد.