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شيريهان تهنىْ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

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شيريهان تهنىْ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد شيريهان تهنىْ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

هنأت الفنانة شيريهان الأخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعيش مسلمى ومسيحى كنسيج واحد.
> شيريهان بعثت التهنئة عبر صفحتها بموقع تويتر وكتبتب .رسالة من قلب مسلم مصري أجدد بها الحب والوحدة والسلام
> أهنيئ كافة الإخوة المسيحيين أشقائنا أقباط_مــــــصر فى عيد_الميلاد_المجيد بالإحتفال بعيد ميلاد كلمة الله المسيح عليه السلام !!، كل عام وجميع أخواتنا المسيحيين أقباط مــــــصر في حُب وتسَامح وسّلام، وكل عام ونحن جميعاً كمصرين مسلم_مسيحي مصري نسيج واحد.

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