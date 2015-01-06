لماذا منعت الصحافة من لقاء ماجدة الرومي في الكويت؟

الكويت- سيدتي نت

وصلت النجمة ماجدة الرومي إلى الكويت لإحياء أولى حفلات مهرجان "هلا فبراير" المقرر لها يوم الخميس المقبل على مسرح صالة التزلج ، وتعد تلك المرة الأولى التي يتم إسناد حفل بالكامل إلى مطرب منفرداً في خطوة تؤكد اعتزاز منظمي المهرجان بقيمة الرومي وإدراكهم لحجم شعبيتها في الكويت، وكان بانتظار النجمة اللبنانية في قاعة كبار الزوار بمطار الكويت المشرف العام على الحفلات الملحن عبد الله القعود وعدد من مسؤولي المهرجان بينما لم تتمكن وسائل الإعلام المحلية من الوصول إلى الرومي للحديث معها لغياب التنسيق بين مسؤول اللجنة الإعلامية بالمهرجان وليد الصقعي وممثلي مختلف وسائل الإعلام. إذ أغلق الصقعبي هاتفه بعد أن وعد الإعلاميين بتسهيل مهمة دخولهم إلى قاعة كبار الزوار، ما أثار سخط واستياء الإعلام الكويتي .

من جهة أخرى عبّرت الرومي عن سعادتها في تصريحات لتلفزيون الكويت بالعودة مجدداً إلى الكويت بعد غياب ما يقارب 17 سنة عن إحياء حفلات هنا، مثمنة أن تتواجد في حدث ضخم مثل "هلا فبراير" الذي يتزامن واحتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير وقالت: " سأغني ما يقارب 17 أغنية، ما بين الجديد والقديم، لما يقارب ساعتين إلا ربعاً، وأنا سعيدة بمشاركتي في هذا المهرجان».