إصابة رئيس مباحث «طامية» بطلق نارى إثر مداهمة وكر لمسجلين خطر بالفيوم

أصيب رئيس مباحث طاميه بالفيوم، بطلق نارى أثناء مداهمة وكر لمسجلين خطر فى قرية المقاتلة، وتم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وألقى القبض على ثلاثة من المتهمين.

كان اللواء الشافعى محمد حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارآ من العميد محمد كساب مأمورمركز شرطة طامية بإصابة الرائد أحمد سيف رئيس مباحث طامية بطلق نارى أثناء مداهمة قوة لمباحث طامية لوكر مسجلين خطر لإلقاء القبض عليهم.

تبين أن رئيس المباحث المصاب كان يقود حملة أمنية لإلقاء القبض على مسجلين خطر بقرية المقاتلة، وأثناء مداهمة المنزل المختبئين به بادروا قوات الشرطة بإطلاق نار عليهم وتبادلت القوات معهم النيران مما أسفر عن إصابة رئيس المباحث بطلق نارى تم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة ، وإخطار النيابة العامة برئاسة أحمد الزناتى وكيل النائب العام وتقرر حبس ثلاثة متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.