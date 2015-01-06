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«يونيسيف»: 670 ألف طفل فى 3 محافظات سورية يفتقرون للتعليم

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أعلن المتحدث باسم منظمة الطفولة «يونيسيف»، التابعة للأمم المتحدة في جنيف، كريستوف بوليراك، في مؤتمر صحفى، الثلاثاء، أن أكثر من 670 ألف طفل سورى في 3 محافظات سورية، هي الرقة ودير الزور وحلب، تعطلت دراستهم جراء إغلاق المدارس من قبل تنظيم «داعش»، الذي يسيطر على المناطق الموجودة بها المدارس.
>وقال بوليراك إنه وإضافة إلى المدارس المغلقة والقتال المنتشر في معظم مناطق سوريا، فإن العملية التعليمية تواجه صعوبات كبيرة في ظل الهجمات التي تتم من أطراف النزاع على المدارس، وما يتعرض له المدرسون والتلاميذ من مخاطر. ولفت المتحدث في هذا الخصوص إلى أن حوالى 86 هجومًا تعرضت له المدارس في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2014، وفقد أكثر من 160 طفلًا حياتهم في تلك الهجمات، بينما أصيب المئات.
>من جانبها، دعت ممثلة «يونيسيف» في سوريا، هنا سنجر، إلى احترام المدارس من قبل الأطراف المتقاتلة، وجعلها مأوىً آمنًا للأطفال، لكى تتمكن تلك الأجيال من الحصول على التعليم دون خوف من الموت أو الإصابة. وأضافت أنه ومع بداية العام الجديد، فإن الأطفال السوريين ما زالوا يواجهون تهديدات كبيرة تهدد أمنهم وقدرتهم على الحصول على التعليم.

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