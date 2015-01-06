مجلس الوزراء يسحب أراضٍ بقنا من مستثمرين غير جادين

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء، على مشروع قرار بإلغاء تخصيص 6 قطع أراضي لبعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقفط، بمركز نجع حمادى بقنا، لعدم التزام المستثمرين بالضوابط والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي في المناطق الصناعية، لأنهم لم يتخذوا أي إجراءات جادة لاستلام الأرض خلال الفترة المحددة قانونا لاستلامها، بعد إبلاغ قرار التخصيص للمستثمر، بالإضافة إلى عدم الجدية في تنفيذ المشروعات، ومضى أكثر من سنة من تاريخ استلام الأرض، ولم يتم البدء في تنفيذ أي مبان أو إنشاءات خاصة بالمشروع.

كما وافق المجلس على إسناد أعمال الصيانة الشاملة لبعض المدارس لشركات قطاع الأعمال، نظرا لأن أعمال الصيانة المطلوب تنفيذها تعتبر صيانة عاجلة.

يأتي هذا القرار في إطار تبني الحكومة لمشروع تطوير وإصلاح المدارس على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة ومعايير السلامة والأمان بها، فضلا عن العمل على سرعة الانتهاء من هذا المشروع قبل بداية العام الدراسي الجديد.