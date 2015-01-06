السيسي: أمن الخليج جزء لايتجزأ من الأمن القومي المصري

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وأدلى بحديث للتليفزيون الكويتى، حيث وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير للشعب الكويتى الشقيق ولقيادته الحكيمة التى تستحق بجدارة لقب “القائد الإنسان”، كما شكر الأشقاء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وأكد الرئيس السيسي على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، مبدياً استعداد مصر لحماية أمن الكويت والخليج فى مواجهة أى مخاطر.وشدد السيسى على أن أمن الخليج خط أحمر لمصر.

وتناول المخاطر المحدقة بالمنطقة العربية والظروف الصعبة التى تمر بها فى المرحلة الراهنة، مما يتطلب ضرورة تكاتف جميع الدول العربية ووقوفها صفاً واحداً.

ودعا الرئيس الأشقاء الكويتيين للقدوم إلى مصر من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التى تتيحها المشروعات الكبرى الجارى إعدادها، مشيراً لأهمية المشاركة الكويتية الفاعلة فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم.

وأكد الرئيس السيسي على أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك من خلال التعديلات التى يتم إدخالها على التشريعات الاستثمارية، منوهاً بالتزام مصر بتعهداتها وحرصها على تذليل كافة المصاعب أمام الاستثمارات الكويتية.