أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السيسي: أمن الخليج جزء لايتجزأ من الأمن القومي المصري

Google+ Print
السيسي: أمن الخليج جزء لايتجزأ من الأمن القومي المصري السيسي: أمن الخليج جزء لايتجزأ من الأمن القومي المصري

 

الرئيس

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وأدلى بحديث للتليفزيون الكويتى، حيث وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير للشعب الكويتى الشقيق ولقيادته الحكيمة التى تستحق بجدارة لقب “القائد الإنسان”، كما شكر الأشقاء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وأكد الرئيس السيسي على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، مبدياً استعداد لحماية أمن الكويت والخليج فى مواجهة أى مخاطر.وشدد السيسى على أن أمن الخليج خط أحمر لمصر.

وتناول المخاطر المحدقة بالمنطقة العربية والظروف الصعبة التى تمر بها فى المرحلة الراهنة، مما يتطلب ضرورة تكاتف جميع الدول العربية ووقوفها صفاً واحداً.

ودعا الرئيس الأشقاء الكويتيين للقدوم إلى مصر من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التى تتيحها المشروعات الكبرى الجارى إعدادها، مشيراً لأهمية المشاركة الكويتية الفاعلة فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم.

وأكد الرئيس السيسي على أن المصرية تسعى لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك من خلال التعديلات التى يتم إدخالها على التشريعات الاستثمارية، منوهاً بالتزام مصر بتعهداتها وحرصها على تذليل كافة المصاعب أمام الاستثمارات الكويتية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع