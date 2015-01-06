بالصور: أفراح وأحزان نجوم تركيا في استقبال العام الجديد

ودع النجوم الأتراك سنة 2014 كل على طريقته مع أزواجهم وشركائهم وأصدقائهم ، وتفرد كل منهم بطريقة إحتفاله بليلة رأس السنة ، متمنين في أعماقهم أن يكون عام 2015 المقبل أفضل وأكثر أمناً وسلاماً وفرحاً عن سابقه.

وكشفت حساباتهم الشخصية في السوشال ميديا وتحديداً موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" أسماء من شاركهم فرحهم بهذه الليلة التي شهدت فرحاً وتفاؤلاً ، كما شهدت أيضاً حزناً وحسماً في بعض العلاقات العاطفية.

السلطانة نوربانو تعلن إنفصالها عن حبيبها:

اختارت الممثلة التركية ميرفي بولغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو ليلة رأس السنة، لتعلن إنفصالها عن حبيبها المغني التركي مراد دالكيتش بعد علاقة عاطفية دامت لعام واحد فقط، وانتهت بانتهائه في 31 ديسمبر 2014.وتمنت من أصدقائهما المشتركين والصحافة تفهم قرارهما المشترك بالإنفصال ودياً وعدم الخوض بخصوصياتهما في الإعلام.وأثار إعلان إنفصال الثنائي دهشة المقربين منهما بعد أن صرحا كثيراً بأنهما يفكران بالزواج وإنجاب الأطفال مبكراً.

أين احتفل نجوم حريم السلطان بالعام الجديد؟

واستقبلت الممثلة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة عام 2015 في منزل صديقتها الفنانة سيزن أكسو ونجلها مدحت جان أوزير، اللذين أقاما حفل إستقبال كبير لأصدقائهم المشتركين وكان من بين الحضور زوجها النجم خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان الممثلة الشقراء سنيم كوبال الشهيرة بنورالمنفصلة حديثاً عن حبيبها الممثل إبراهيم تشيليكول وبعض نجوم "حريم السلطان".

أوزغي أولوسوي تحتفل مع صديقاتها

وفضلت الممثلة أوزغي أولوسوي تمضية إجازة ليلة رأس السنة مع صديقاتها بأحد المطاعم الراقية، حيث تناولتا العشاء.

خليل يتزلج على الجليد

واستمتع الممثل التركي أنجين ألتان الشهير بخليل وزوجته ناسليشاه ألكوتشلار بإجازة رومانسية مع عائلتيهما، حيث أقاموا جميعاً بفندق واحد، وتزلجا معاً على الجليد في أعالي جبال أولداغ وتنشق الهواء النقي بعيداً عن ضوضاء المدينة.

كارولين في لاس فيغاس مع عريسها

وضمن شهر عسلها الذي أعلنت إنه سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية، أمضت الممثلة الألمانية الأصل ويلما إيليس الشهيرة بكارولين إجازة ليلة رأس السنة في مدينة لاس فيغاس مع عريسها رجل الأعمال التركي كريم جوش الذي تزوجته قبل أسبوع.

رستم باشا مع السلطانة هيام في ألمانيا

واستقبل الأصدقاء الأربعة الممثل الكوميدي جيم يلماز وحبيبته الممثلة عائشة خاتون والممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة مريم وصديقها وزميلها الممثل أوزان جوفين الشهير برستم باشا العام الجديد معاً بألمانيا في أحد النوادي الليلية ،ونشرا صورة تجمع أوزان وجيم وصديقة لهما بينما لم تظهر مريم معهما حيث كانت في الجهة المقابلة لهما.

ممثلة فاجأت الجميع بزواجها ليلة رأس السنة

وفجرت الممثلة التركية الشقراء ناز ألماز الشهيرة بحزيران قنبلة بزواجها ليلة رأس السنة دون إعلان مسبق من حبيبها أمري كيرامير، حيث أقاما حفل زفاف عائلي بسيط بحضور عائلتيهما في منزل أمري باسطنبول، ونشرا صور الحفل على حسابيهما الشخصيين في "أنستغرام" و"تويتر".

نور وخطيبها في موسكو

واختارت الممثلة التركية سونجول أودين الشهيرة بنور وخطيبها الممثل المسرحي كريم أليشيك روسيا لتمضية إجازة قصيرة تجدد حبهما في مدينة موسكو، حيث استمتعا بقضاء أجمل أوقاتهما بالتسوق وتناول الطعام الروسي والتنزه في ساحة الكرملين الشهيرة، وتلفحت نور بشالها طوال الوقت من شدة البرد القارس.

فريحة تشارك نجوم "حريم السلطان" لقطة سيلفي

وشاركت الممثلتان الشابتان هازال كايا الشهيرة بفريحة وسنيم كوبال الشهيرة بنور بأول أيام السنة زملائهم نجوم المسلسل التاريخي "حريم السلطان"، في لقطة سيلفي ترحب بعام 2015 في أول سهرة جماعية وكان من بينهم: أراس بولوت أنيملي الشهير بالأمير بايزيد وأنجين أوزتورك الشهير بالأمير سليم وأكايا أكايا الشهير بلقمان آغا وسيلين أوزتورك الشهيرة بألفت خانم وجانسو ديري الشهيرة بفيروزة وعائشة بنجول الشهيرة بجميلة.