ظهير سوهاج: فضلت الأهلي على بتروجيت والشرطة

كشف إسلام سري ظهير أيمن سوهاج المنضم إلى الأهلي بداية من الموسم المقبل عن أنه فضل الانتقال للنادي الأحمر على بتروجيت واتحاد الشرطة اللذين حاولا ضمه.

وأعلن الأهلي اليوم الثلاثاء التعاقد مع سري صاحب الـ23 عاما من سوهاج، بتعاقد يبدأ من الموسم المقبل ويستمر 4 سنوات.

وقال سري للصحفيين: "سعيد جدا بالتوقيع للأهلي الذي أعشقه منذ الصغر، خاصة أنني لعبت ستة أشهر ضمن صفوف ناشئي الفريق قبل بداية مشواري مع القناة".

وبدأ سري مسيرته مع نادي القناة، قبل الانتقال إلى سوهاج حيث قدم أداء مميزا لفت أنظار كشافي الأهلي.

وأضاف سري "أتمنى تحقيق أحلامي مع القلعة الحمراء وإسعاد الجماهير بتحقيق البطولات مع النادي، خاصة أنني فضلت الأهلي على بتروجيت والشرطة وأثق في أنني سأحصل على فرصتي".

وضم الأهلي من سوهاج أيضا اللاعبين عبد الرحمن علاء عبد المجيد سنجاب الذي يلعب في مركز صانع الألعاب ومن مواليد عام 1999، والجناح هادى هشام عبد المنعم من مواليد 1997.