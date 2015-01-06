وزير الداخلية ينيب رئيس أكاديمية الشرطة لحضور ختام فترة التدريب الأساسي للطلبة الجدد

أناب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اللواء عمرو الأعصر مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، لحضور الاحتفال الذى أقامته كلية الشرطة بمناسبة انتهاء فترة التدريب الأساسى للطلبة الجدد؛ وذلك بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة.

وتضمن الاحتفال – الذى حضره قيادات أكاديمية الشرطة – استعراض بعض المهارات التدريبية لطلبة كلية الشرطة، والتى أظهرت مدى كفاءتهم البدنية والفنية، والمهارات التى اكتسبوها طوال مدة التدريب الأساسى.

وأكد اللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن توجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات لأكاديمية الشرطة لتطوير آليات التدريب والمناهج التعليمية والثقافية، كان لها بالغ الأثر فى قيام كلية الشرطة بدورها فى إعداد رجل شرطة عصرى يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، والذى انعكس على الأداء التدريبى والمهارى للطلبة ويأتى إتساقاً مع المستجدات على الساحة الأمنية.

وأشار اللواء الأعصر إلى استمرار تطوير البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية والبحثية والثقافية، بالإضافة إلى تطوير آليات التدريب وبرامجه، والذى يعد أحد أهم المتطلبات الأساسية للإرتقاء بآداء رجل الشرطة بما يعينه على تحمل مسئولية تحقيق الأمن.

ووجه مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة فى نهاية الاحتفال الشكر لقيادات وضباط وأفراد كلية الشرطة على جهودهم الصادقة فى سبيل إعداد وتأهيل جيل قادر على الوفاء بالرسالة وحمل أمانة حماية مقدرات الوطن.