أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية ينيب رئيس أكاديمية الشرطة لحضور ختام فترة التدريب الأساسي للطلبة الجدد

Google+ Print
وزير الداخلية ينيب رئيس أكاديمية الشرطة لحضور ختام فترة التدريب الأساسي للطلبة الجدد وزير الداخلية ينيب رئيس أكاديمية الشرطة لحضور ختام فترة التدريب الأساسي للطلبة الجدد

محمد-إبراهيم-وزير-الداخلية

أناب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اللواء عمرو الأعصر مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، لحضور الاحتفال الذى أقامته كلية الشرطة بمناسبة انتهاء فترة التدريب الأساسى للطلبة الجدد؛ وذلك بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة.

وتضمن الاحتفال – الذى حضره قيادات أكاديمية الشرطة – استعراض بعض المهارات التدريبية لطلبة كلية الشرطة، والتى أظهرت مدى كفاءتهم البدنية والفنية، والمهارات التى اكتسبوها طوال مدة التدريب الأساسى.

وأكد اللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن توجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات لأكاديمية الشرطة لتطوير آليات التدريب والمناهج التعليمية والثقافية، كان لها بالغ الأثر فى قيام كلية الشرطة بدورها فى إعداد رجل شرطة عصرى يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، والذى انعكس على الأداء التدريبى والمهارى للطلبة ويأتى إتساقاً مع المستجدات على الساحة الأمنية.

وأشار اللواء الأعصر إلى استمرار تطوير البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية والبحثية والثقافية، بالإضافة إلى تطوير آليات التدريب وبرامجه، والذى يعد أحد أهم المتطلبات الأساسية للإرتقاء بآداء رجل الشرطة بما يعينه على تحمل مسئولية تحقيق الأمن.

ووجه مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة فى نهاية الاحتفال الشكر لقيادات وضباط وأفراد كلية الشرطة على جهودهم الصادقة فى سبيل إعداد وتأهيل جيل قادر على الوفاء بالرسالة وحمل أمانة حماية مقدرات الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا