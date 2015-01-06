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«بصيرة»: السيسي أفضل شخصية سياسية في 2014

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كشف الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» أن الرئيس عبدالفتاح ، حصل على لقب أفضل شخصية سياسية خلال عام 2014 يليه، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يليه السيد عمرو موسى، الرئيس السابق لجامعة الدول العربية، في استطلاع الرأي الذي قام به المركز حول أكثر الشخصيات تأثيرًا خلال 2014.

وأضاف «عثمان» خلال لقاءه ببرنامج «يحدث في » الذي يذاع على فضائية «إم بي سي مصر2» الاثنين، أن خالد حنفي وزير ، حصل على أفضل وزير في عام 2014، يليه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ثم محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم.

وتابع: حصل مشروع قناة السويس الجديدة على لقب أفضل حدث في 2014، يليه تولي الرئيس السيسي للرئاسة، ثم تحسين مظومة الخبز، حسب استطلاع المركز.

وأوضح «عثمان» أن المواطنون هم من حددوا الشخصيات التي شملها الاستطلاع، وأن المركز لم يقوم بطرح أي أسماء عليهم، مطالبًا السلطة الحاكمة بمعرفة ما يفكر فيه الشعب، وإلا فلن يكون لاستطلاعات الرأي فائدة من إجرائها.

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