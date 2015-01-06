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بالصور.. ” داعش” يهاجم مخفرًا حدوديًا بين السعودية والعراق

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بالصور.. ” داعش” يهاجم مخفرًا حدوديًا بين السعودية والعراق بالصور.. ” داعش” يهاجم مخفرًا حدوديًا بين السعودية والعراق

نشر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، صور الهجوم على مخفر “عنازة “، بالحدود العراقية الغربية مع التابع لمحافظة الأنبار.

وكات القوات العراقية أعلنت هجومًا لـ “داعش”، على مخفر حدودي مع السعودية، وأوقعت إصابات في صفوف المهاجمين.

وأوضح اللواء ضياء كاظم دبوس، قائد عمليات الجزيرة والبادية، “إحدى تشكيلات الجيش العراقي”، في محافظة الأنبار غربي البلاد، أن قوات حرس الحدود، صدت هجومًا لـ”داعش”، على مخفر “عنازة”، على الحدود العراقية الغربية مع السعودية.

وأشار إلى أن قوة من حرس الحدود العراقي، في مخفر “عنازة، صدت هجوم “داعش”، لافتا إلى أن هذا أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن مقتل عنصرين من التنظيم، وإصابة 4 آخرين بجروح، فيما قتل عنصر من حرس الحدود وأصيب اثنان آخران خلال المواجهات.

 

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