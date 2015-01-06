ائتلاف ” صحوة مصر ” ينتهي من اختيار مرشحي القائمة الثالثة له

أنهت اللجنة المحايدة لائتلاف صحوة مصر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين اختيار مرشحي القوائم والذي تمكنت خلاله من تحديد الشكل الأولي للقائمة القطاعية الثالثة من قوائم الاتحاد المدني الديموقراطي “صحوة مصر”.

وقال “رامي جلال” المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد: “مازالت اللجنة المحايدة تُفعل المعايير المتفق عليها للوصول إلى الشكل الأمثل لقائمة وطنية تعبر بموضوعية وصدق عن الكفاءات المصرية على كافة المستويات جغرافياً وفئوياً والتي ستتصدى برشد وكفاءة لمهمتي الرقابة والتشريع”.

وأوضح “جلال”: “لدينا طيف واسع من الترشيحات نقوم بفرزها وإجراء عمليات الاختيار والمفاضلة، وقد استبعدنا حتى الآن 368 اسماً، وحددنا 84 آخرين بشكل مبدئي كمرشحين صالحين للتواجد في القوائم الاحتياطية أو للتصعيد إلى القوائم الأساسية إذا اقتضت الحاجة لذلك”. لافتاً إلى أن: “كل أسماء المرشحين المفترضين التي أعلنت عنها بعض وسائل الإعلام بوصف اللجنة المحايدة ضمتها بالفعل لقوائم صحوة مصر لا أساس لها من الصحة، وكذلك الحال بالنسبة لتسمية القوائم التي تم الانتهاء منها، وهي غير معلنة وسيتم الإعلان عنها قريباً مع نهاية المهمة”.

ويضم الاتحاد المدني الديموقراطي: التيار الديموقراطي بأحزابه السته (الدستور، الكرامة، التحالف الشعبي، مصر الحرية، العدل، التيار الشعبي). والمصري الديموقراطري الاجتماعي، والكتلة الوطنية، وحزب مستقبل وطن.

يُذكر أن اللجنة المحايدة تضم في عضويتها كلا من د.عبد الجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، والحقوقية مني ذو الفقار، والمفكر د.سمير مرقص، والمهندس عادل أديب. والمخرج السينمائي خالد يوسف، والمفكر د.عمار على حسن، ود.أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، المفكر د.جلال أمين، والسفيرة د.مرفت التلاوي، والكاتب الصحفي رامي جلال.

أ ش أ