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جينيفر أنيستون: "انفصالي عن براد بيت لم يكن مؤلماً"

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جينيفر أنيستون: "انفصالي عن براد بيت لم يكن مؤلماً" جينيفر أنيستون: "انفصالي عن براد بيت لم يكن مؤلماً"

الثلاثاء 06-01-2015 02:26

برغم أنّ علاقتهما لا تزال تتصدّر الصحف، بين الفينة والأخرى، حتى الآن، فقد أكّدت الممثلة الشهيرة Jennifer Aniston، خلال مقابلة في برنامج "CBS Sunday Morning"، أنّ انفصالها عن زوجها السابق Brad Pitt لم يكن مؤلماً.

ولم تتفاجأ النجمة البالغة من العمر 45 عاماً، حين وجّه إليها الإعلامي Lee Cowan سؤالاً عن انفصالها عن زوجها السابق Brad عام 2005، إذ قالت Jennifer: "لا أجده مؤلماً"، وتابعت: "أعتقد أنّ الأمر عبارة عن قصّة تلحق بك، لأنّ عنوانها مثير للاهتمام. هو ليس أكثر من موضوع تحرّكه وسائل الإعلام".

وعمّا إذا كانت لا تزال تتواصل مع Brad، قالت: "تبادلنا التمنيات الطيبة، وأموراً من هذا النوع. لكن ليس باستمرار".

يُذكر أنّ النجم Brad Pitt أكمل حياته مع النجمة Angelina Jolie، ولديهما 6 أطفال، بينما Jennifer Aniston تربطها علاقة بالنجم Justin Theroux منذ 3 أعوام، وقد أعلنت خطوبتها في 12 آب/أغسطس، من عام 2012، ومن المتوقّع أن تتزوّج قريباً.

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