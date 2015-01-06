الخارجية: لا صحة لإطلاق سراح الأقباط المصريين المختطفين في ليبيا

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنه لم يتم التأكد حتى الآن من صحة الخبر المتداول على عدد من المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق سراح الأقباط المصريين المختطفين في ليبيا.

وأضاف “عبد العاطي” خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الاثنين :” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتشكيل “خلية أزمة” لمتابعة تطورات اختطاف الأقباط المصريين في ليبيا، موضحاً أن اللجنة في حالة انعقاد دائم ” .

وأشار إلى أنه، لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول هوية الجهة الخاطفة للأقباط المصريين في ليبيا، ولا توجد طلبات محددة لهم، وأن المعلومات المتوافرة لدينا بالوزارة تشير إلى أن جميع المصريين المختطفين في ليبيا بخير.

وأوضح “عبد العاطي”، أن هناك استهداف للمصريين في ليبيا في محيط مدينتي طرابلس وسرت، وأنه على المواطن المصري أن يعي خطورة الأوضاع في ليبيا وحذرنا كوزارة، مراراً وتكراراً، من تردي الأوضاع الأمنية هناك.

وكشف، عن قرار يتم دراسته حالياً، من شأنه منع السفر إلي ليبيا، موضحاً أن القرار يتم دراسته حالياً مع الأجهزة الأمنية والحكومة.

وتحدث “عبد العاطي” خلال لقاءه بـ”يحدث في مصر” عن المصالحة “المصرية القطرية، مؤكداً على مطالب مصر بشأن المصالحة مع مقر واضحة، وعلى رأسها تسليم المتهمين المطلوبين لديها، وعدم استضافة أي شخصيات في قنواتهم تحرض ضد مصر.

وعن أزمة العلاقات المصرية المغربية، قال “عبد العاطي”، لا نريد الخوض إعلامياً فيما أثير مؤخراً عن العلاقات المصرية المغربية، موضحاً أن القناة التي أساءت للمغرب لا تبث من مصر ولا علاقة لها بالشعب المصري وتابعة للتنظيم الدولي للإخوان.

> وأخيراً، عن التمثيل المصري في حفل تنصيب الرئيس التونسي الجديد الباجي قائد السبسي، قال “عبد العاطي” أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار فيما يتعلق بمستوى التمثيل المصري في حفل التنصيب.