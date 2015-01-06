” الأرصاد ” : الأربعاء والخميس ذروة موجة البرد



> كشف وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأصاد الجوية، عن عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل..

وأضاف سعودي خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الاثنين:” أن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، 5 للصغرى و10 للعظمى، متوقعاً سقوط أمطار غزيرة في سيناء قد تصل إلى درجة السيول يومي الأربعاء والخميس ” .

وأكد، خاطبنا الجهات الرسمية استعداداً لسيول متوقعة في سيناء والإسكندرية وعدد من المحافظات، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث أن سرعة الرياح المتوقعة في الأيام المقبلة تتراوح بين 50 و60 كيلو متر في الساعة.