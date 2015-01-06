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عضو بـ”الغرفة التجارية”: إنتاج اللحوم لا يكفي 20 % من الاستهلاك المحلي

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عضو بـ”الغرفة التجارية”: إنتاج اللحوم لا يكفي 20 % من الاستهلاك المحلي عضو بـ”الغرفة التجارية”: إنتاج اللحوم لا يكفي 20 % من الاستهلاك المحلي

صورة أرشيفية

قال سيد النوواي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية، إن إنتاج من اللحوم لا يكفي 20 % من الاستهلاك المحلي، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم صحة مقولة أن الكثير من المصريين لا يأكلون اللحمة على الإطلاق.

وأوضح النواوي خلال لقائه على فضائية ” التحرير ” :” أن اللحمة تدخل جميع البيوت المصرية، في عدة صور مختلفة، مثل منتجات “الهامبورجر” و”اللانشون” و”السوسيس”، مضيفًا أن غلاء سعر الكبدة خلال الثلاث سنوات الماضية، يتحكم فيه زيادة الدولار ” .

بينما اعتبر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن ، خلال الحوار، أن السياسات الحكومية الفاشلة، هي أكبر أسباب غلاء الأسعار، مضيفًا أنهم كثيرًا ما طالبوا بدعم الفلاح، وتشجيع زراعة الذرة الصفراء، خاصة بعد انتشار إنفلونزا الطيور، كما طالبوا بإعطاء الفلاحيين البذور والأسمدة الجيدة، مشيرًا إلى أن عدم وجود رؤية بالإضافة إلى الأيدي المرتعشة، هما سبب استمرار غلاء الأسعار.
> أما عماد عابدين، رئيس لجنة بشعبة المواد الغذائية بالقاهرة، فأعلن خلال الحوار، أن وزير التموين الدكتور خالد حنفي، يدرس إعادة مراجعة بطاقات التموين، للتأكد من وصول الدعم والتموين إلى من يستحقه، مضيفًا أن هناك سلع تموينية لا تزيد أسعارها، وهي السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والأرز.

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