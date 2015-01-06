“مهمة خاصة” تشارك في ضبط مجزر يستخدم لحوم وفراخ فاسدة بالشرقية

كشف الإعلامي أحمد رجب مقدم برنامج “مهمة خاصة” علي قناة الحياة النقاب عن مافيا تصنيع اللحوم والفراخ منتهية الصلاحية والغير صالحة للإستخدام الآدمي.عرض رجب لحظة القبض علي هؤلاء الذين يتاجرون بصحة الشعب المصري لهثآ وراء الثراء السريع .

كما رصد رجب بالصوت والصورة طرق وأساليب تخزين الدواجن والديوك الرومى النافقة واللحوم منتهية الصلاحية، وحرص رجب على كشف طرق فرم وإعادة تصنيع هذه السموم وكيفية تكييسها وتعبئتها، وأوضح مذيع قناة الحياة طرق تقليد وتزييف العلامات التجارية لكبرى شركات الأغذية والتى يلجأ إليها تجار هذه السموم لبث الثقة والطمأنينة فى نفوس المصريين. أجرى رجب حوارات حصرية مع مفتشى الأغذية الذين صاحبوا “مهمة خاصة” ومع ضباط مباحث التموين والأطباء البيطريين الذين صاحبوا المهمة، وكشف رجب الستار عن المتهم وأجرى معه حوارا مهم على هامش المهمة وتفاصيل ومفاجآت عديدة تهم كل الأسر المصرية.