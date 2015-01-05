«أودى» تنتج سيارة ذاتية القيادة تقطع مسافة قياسية

تسعى شركة أودي لتسجيل علامة فارقة في تاريخ السيارات التي تقود نفسها بنفسها. حيث تقوم سيارة من إنتاج أودي اسمها “جاك” بالسير ذاتيا لمسافة 900 كيلومتر خلال يومين لتصل إلى معرض التقنية في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

تريد شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات إثبات أن السيارات التي تقود نفسها بنفسها (ذاتية القيادة) أصبحت جاهزة للسير في الشوارع والطرق. وقدمت سيارة من موديل “A7″ مزودة بـ20 جهاز استشعار وأطلق عليها اسم “جاك”، وقطعت مسافة 900 كيلومتر خلال يومين. وتمتد تلك المسافة من مركز التطوير في وادي سيليكون في كاليفورنيا إلى أرض معرض لاس فيغاس حيث يقام معرض التقنية “CES” لعام 2015 في الفترة من 6 حتى 9 يناير، وينتظر أن يزوره 150 ألف زائر.

وحتى مساء الأحد (4 يناير2015) بالتوقيت المحلي قطعت السيارة، وعلى متنها صحافيون أمريكيون نصف المسافة ووصلت إلى مدينة بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا، حسب ما صرح في لاس فيغاس، رئيس التطوير الإلكتروني لدى أودي، ريكي هودي.

وكانت أودي قد قامت، خلال النسخة الماضية من معرض التقنية في مطلع 2014، بتسيير سيارة ذاتية القيادة عبر شوارع لاس فيغاس. كما سيرت أيضا قبل بضعة شهور سيارة ذاتية القيادة على حلبة من حلبات سباق فورمولا 1، حيث بلغت سرعة السيارة على الحلبة 240 كيلومتر في الساعة.

> وتعد المسافة التي ستقطعها السيارة “جاك” هذه المرة علامة فارقة في تطوير السيارات ذاتية القيادة. كما أن شركات كبرى أخرى مصنعة للسيارات مثل دايملر ونيسان وكذلك عملاق الإنترنت غوغل تعمل على انتاج سيارات روبوت يمكن أن تظهر بشكل منتظم في الشوارع بحلول عام 2020، حسب تقديرات العاملين في هذا القطاع.