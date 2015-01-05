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خروج أبو جبل وعودة الشناوي في قائمة الزمالك

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خروج أبو جبل وعودة الشناوي في قائمة الزمالك خروج أبو جبل وعودة الشناوي في قائمة الزمالك

خرج محمد أبو جبل من قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الأربعاء في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

أبو جبل كان الحارس الأساسي للزمالك منذ إصابة أحمد الشناوي مع منتخب في مباراة السنغال بالتصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

لكن، بشكل مفاجئ، قرر محمد صلاح القائم بأعمال المدير الفني للزمالك استبعاد أبو جبل، مع عودة الشناوي.

وخرج المهاجم الشاب يوسف أوباما من قائمة الزمالك، ودخل لاعب الوسط معروف يوسف في مكانه.

معروف يوسف تغيب عن فوز الزمالك على بتروجيت بسبب الإيقاف، ومع عودته خرج أوباما.

وفيما يلي قائمة الزمالك كاملة:

المرمى: أحمد الشناوي - محمد جنش

الدفاع: علي جبر – أحمد دويدار – إسلام جمال – صالح موسى – حمادة طلبة

الوسط: أحمد توفيق – إبراهيم صلاح – محمد شعبان – أيمن حفني – مصطفى فتحي – أحمد عيد – معروف يوسف

الهجوم: باسم مرسي – خالد قمر – عبد الله سيسيه – أحمد علي

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