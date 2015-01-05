المشهد الثقافي محور أساسي في فعاليات مهرجان جدة التاريخية في نسخته الثانية

في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة ورئيس اللجنة العليا لمهرجان جدة التاريخية.. يشهد مهرجان جدة التاريخية الذي تنطلق فعالياته 24 ربيع الاول الحالي اعمال الملتقى الثقافي الذي يعد واحدا من اهم مسارات الفعاليات المصاحبة للمهرجان ويشارك في اعمال الملتقى الثقافي اكثر من 20 مفكرا واديبا ومؤرخا للحديث عن جدة التاريخية من خلال عدة موضوعات ومحاور مهمة.

ويتناول الادباء والكتاب والمتخصصون في مجالات البحث العلمي عدة جوانب من ابرزها وهج الشموس جدة الفاتنة حيث يتحدث الدكتور الباحث محمود الصعيدي عن عبق التراث في جدة التاريخية من رواشينها، وحواريها، وأزقتها العتيقة. سوق البدو، ومسجد الشافعي في حارة المظلوم..

20 مفكراً وأديباً ومؤرخاً يتحدثون عن جدة التاريخية الفاتنة وهج الشموس

ويتناول الصعيدي اساس الحياة العامة في جدة التاريخية عبر التكايا والأزقة والأقبية، والمقاهي الشعبية، والدكاكين الصغيرة، حيث يسعى مهرجان جدة التاريخية الى استقبال المثقفين الذين يدركون قيمة التاريخ والتراث، فيما

يتحدث المهندس طلال سمرقندي وطارق شلبي عن الاستدامة في البيت الحجازي واسرار البناء من حيث التصميم وخصوصية البيوت الحجازية التي كانت سائدة آنذاك

ويسردان ما يتميز به البيت الحجازي بتصميم تقليدي ذي خصوصية بين فنون العمارة فهو أشبه بتحفة معمارية تجمع بين التراث الحجازي وفن العمارة الإسلامي. وكيف كانت بيوت أهل الحجاز في أول القرن الرابع عشر الهجري تبنى بالحجر ويعرف بالحجر الشبكي واتخذت تسمية البيت الحجازي من منطقة الحجاز التي كانت منازلها تمتاز بهذا النوع من العمران. ومما يميز البيت الحجازي نوافذه الخشبية التي تسمى ب "الروشان" وهي التغطية الخشبية البارزة للنوافذ والفتحات الخارجية التي تصنع من الخشب الفاخر، والنقوش الإسلامية والألوان الترابية الهادئة، كما نجد في النوافذ تفاوتا وتعرجات مهمة جداً لعملية التهوية..

كما يتضمن الملتقى الثقافي طرح ترميم وقف آل متبولي حيث يشرح المهندس سمير متبولي طرق الترميم مع المحافظة على الطابع القديم.

ويتناول الدكتور عبدالله مناع جدة في حاضرها الى جانب طرح مشروع تجربة ترميم بيت السلوم للعمدة ملاك باعيسى الى جانب تناول خصائص بيت البحر للدكتور سمير باعيسى في الوقت الذي يتطرق فيه وليد شلبي الى موضوع جدة التاريخية المنسي والمندثر في حاراتها الاربع..

وفي برنامج الملتقى الثقافي يحكي المهندس احمد باناجه عن تجربة تطوير عقارات باناجه في جدة التاريخية، واخيراً يتطرق الدكتور حبيب الله تركستاني الى تجار بيوتات جدة.