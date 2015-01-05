أكينفيوا.. الوحش ' الأقوى في العالم ' الذي يخشاه ليفربول

حين يستقبل ويمبلدون ليفربول مساء الإثنين في مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي، ستكون أنظار متابعي اللقاء مشدودة نحو لاعب ويمبلدون رقم 10..

حينما التقى تشيلسي ودياً مع ويمبلدون قبل بداية الموسم سجل محمد صلاح هدفاً.. لكن المصريين تناسوا هذا الهدف وتساءلوا عن هذا العملاق الذي يبدو أقرب للعبة السومو منه لكرة القدم، بل وذهب البعض لافتراض أنه شارك في المباراة كنوع من أنواع المجاملة أو ما شابه.

أديبايو أكينفيوا.. هذا هو إسم لاعب ويمبلدون الذي أثار انتباه الجميع ويخشاه لاعبو ليفربول.. عمره 32 عاماً.. طوله 180 سم ووزنه (وهذا هو الأهم) يعادل 224 رطلاً، أي ما يوازي 101 كيلوجراماً..

ويطلق عليه في بريطانيا "أقوى لاعب كرة في العالم"، حيث يقوم أكينفيوا برفع ثقل يصل إلى 180 كيلوجراماً وهو ما يجعله مؤهلاً للعب رفع الأثقال أيضاً...

أكينفيوا بدأ مشواره مع الكرة في ليتوانيا وتحديداً مع فريق أتلانتيس، قبل أن يعود وينضم لفريق باري تاون الويلزي، وتنقل بين أندية الدرجتين الثانية والثالثة في انجلترا في عدد من الأندية كان أبرزها ليتون أورينت، دونكاستر روفرز، سوانزي سيتي وميلوول.

في الموسم الأخير لعب مع جيلينجهام روفرز وسجل 10 أهداف في 34 مباراة لتختاره الجماهير كثالث أفضل لاعب في الموسم، قبل أن ينتقل في يونيو الماضي إلى ويمبلدون.

وبالرغم من كل السخرية التي طالته إلا أن أكينفيوا يعد مهاجماً جيداً بالأرقام، حيث سجل 130 هدفاً في 371 مباراة خاضها بالدوريات الانجليزية بالدرجتين الثانية والثالثة عبر 11 موسماً خاضها بصورة احترافية قبل أن ينضم لويمبلدون الذي سجل معه 7 أهداف في 21 مباراة منذ بداية هذا الموسم.

أكينفيوا أصبح أحد الوجوه الشهيرة في الكرة الانجليزية، حتى أنه كان أحد نجوم حفل إطلاق نسخة لعبة الفيديو الشهيرة FIFA 2015 في لندن سبتمبر الماضي مع نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند..