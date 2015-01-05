نائب «جمهوري» ينافس رئيس «النواب» الأمريكي على منصبه

قال النائب الأمريكي الجمهوري المحافظ، لوي جومرت، من حركة «حفل الشاي» إنه سينافس النائب الجمهوري، جون بينر، على رئاسة مجلس النواب.

وأعلن جومرت عن قراره، الأحد، بعد يوم من قول زميله الجمهوري، تيد يوهو، إنه يفكر في الترشح ضد بينر، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعاد انتخابه للمنصب لدى اقتراع المجلس بكامل أعضائه على اختيار رئيس للمجلس، الثلاثاء.

وقال جومرت، في بيان: «تيد رجل صالح يمكن أن أعطيه صوتي لكن أنصارا كثيرين، وأيضا أصدقاء في الكونجرس حثوني على طرح اسمي لمنصب رئيس المجلس لزيادة فرص التغيير، لهذا أطرح أيضا اسمي كمرشح لرئاسة المجلس».

وأيد الجمهوريون في مجلس النواب، في نوفمبر، إعادة انتخاب بينر لرئاسة المجلس، وهو منصب يشغله منذ أربع سنوات.

وصرح جومرت بأن «الناخبين أوضحوا في انتخابات الكونجرس الأخيرة، التي جرت، في نوفمبر، أنهم يريدون التغيير»، وخلال تلك الانتخابات عزز الجمهوريون قبضتهم على مجلس النواب وسيطروا على مجلس الشيوخ.