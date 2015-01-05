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وصول شخص يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا إلى أمريكا قادمًا من سيراليون

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وصول شخص يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا إلى أمريكا قادمًا من سيراليون وصول شخص يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا إلى أمريكا قادمًا من سيراليون

أرشيفية

أعلن مركز نبراسكا الطبي عن وصول عامل رعاية صحية أمريكي يشتبه في تعرضه لفيروس إيبولا في سيراليون، إلى وحدة طبية خاصة في نبراسكا أمس الأحد كي يخضع للملاحظة والاختبار.

ونشر المستشفى على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن المريض، الذي لم يكشف عن اسمه، يوجد حاليًا في وحدة الاحتواء البيولوجي في المستشفى “ويخضع حاليًا للاختبار والعلاج اللازم”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن فيل سميث، المدير الطبي لوحدة الاحتواء البيولوجي، قوله إن المريض تعرض للفيروس “لكنه ليس مريضا أو معديا”، مضيفًا أنه سيخضع للملاحظة وللمتابعة تحسبًا لظهور أي علامات للمرض طوال 21 يومًا هي فترة حضانة فيروس إيبولا.

الالمانية

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