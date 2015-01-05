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بالصور.. أمن السويس يقيم يوم رياضي للضباط والأفراد

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بالصور.. أمن السويس يقيم يوم رياضي للضباط والأفراد بالصور.. أمن السويس يقيم يوم رياضي للضباط والأفراد

أقامت مديرية أمن السويس اليوم الأحد يوم رياضي باداره معسكر قوات الأمن بحضور اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخليه لإمن السويس.

وشارك مدير الأمن الضباط والافراد والمجندين من ادارة واقسام الشرطة بالمديرية فى عدد من الالعاب من بينها  كره قدم ومسابقه للعدو 100متر وتنس طاوله و اختبارات لياقه بدنيه والعاب قوة والرمايه ، وكرم مدير الأمن الفرق الفائزه كنوع من التحفيز ورفع اللياقه البدنيه .

وخلال اليوم تناول قيادات الأمن وجبه الغذاء بين المجندين والافراد والضباط من أجل تحفيز القوات ورفع الروح المعنويه قبل عمليات تأمين الكنائس فى صلاة العيد يوم الثلاثاء القادم والميادين والشوارع فى ذكري ثورة 25 يناير .

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