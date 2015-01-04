شيخ الأزهر يطلق مبادرة “إجازة نصف العام الثقافية” لتصحيح المفاهيم الخاطئة

أطلق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حملة واسعة النطاق على مستوى الجمهورية تحت رعايته شخصيا ، عنوانها (إجازة نصف العام الثقافية) التي تهدف إلى الوصول إلى أربعة آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية ، لتوعية وتثقيف جميع الطلاب في المراحل العمرية المختلفة ، وذلك بالتنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة ، بحيث تعقد ندوات يومية في مراكز الشباب وتجمعاتهم في جميع أنحاء الجمهورية.

وقرر الإمام الأكبر تشكيل لجنة مشتركة بين الأزهر ووزارة الشباب لتنفيذ المبادرة ونشر جدول الندوات الثقافية على مستوى الجمهورية برئاسة مشتركة بين الأستاذ الدكتور محي الدين عفيفي احمد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ محمد الخشاب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لفضيلة الإمام الأكبر للتواصل مع كافة أطياف المجتمع المصري في المدن والقرى والنجوع لتصحيح المفاهيم الملتبسة ، وبيان صورة الإسلام الصحيحة ، ومواجهة الأفكار المغلوطة ، وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبناء الشعب المصري وترسيخ قيم المواطنة.

أ ش أ