أحرف الأبجدية لخطوات المكياج الصحيح

يعتبر المكياج سراً جمالياً تتميز به المرأة إذا أجادت كيفية اعتماده. لذلك، قرر موقع "سيدتي نت" تعريفك على خطوات بسيطة وسهلة لتطبيق المكياج بشكل يبعدك عن كل الأخطاء، ويسمح لك في الحصول على وجه خال من العيوب. إنها أحرف الأبجدية التي ستساعدك في استخدام مستحضرات التجميل:



C لبودرة الوجه

لوضع بودرة الوجه، ننصحك باستخدام فرشاة صغيرة، مبرومة وليّنة. أما بالانتقال إلى طريقة التطبيق، فعليك وضع القليل من البودرة من فوق الحاجب وصولاً إلى الوجنتين على شكل C، ما سيمنحك جاذبية إضافية.



C للكونسيلر

مرري الكونسيلر على الزاويتين الداخلية و الخارجية للعين في شكل C لاستهداف المناطق المظلمة. ثم، امزجي الكونسيلر بالتربيت بخفة كي لا تؤذي البشرة.



E للبرونز

باستخدام فرشاة البرونز الكبيرة والرقيقة، طبقي المستحضر على شكل E. ابدئي فوق الجبين وانزلي إلى الحاجب و عظام الوجنة، ثم أسفل الفك إلى الذقن. أضيفي القليل إلى الأنف للحصول على نظرة أكثر دفئاً.



J لبودرة الخدود

طبقي بودرة الخدود بحركة واحدة على شكلJ جانبية، من وسط وجنتك وصولاً إلى الحاجب.



M لرسم الشفاه

للحصول على شفاه مميزة ومثيرة، عليك وضع كريم الأساس على شفاهك باستخدام الاسفنجة. ارسمي شكل M على الشفة العليا. تأكدي من أن شكلM الذي قمت برسمه منتظم، ومن ثم انتقلي إلى تحديد الشفة السفلى. بعدها، عليك ملء الشفاه باستعمال نفس قلم الشفاه لتبدو طبيعية. وأخيراً، طبقي أحمر الشفاه على كل من أعلى وأسفل الشفاه وامزجيها بالريشة لتفادي الفراغات.



T للمناطق اللامعة

ننصحك بتطبيق البودرة على شكل T، من الجبهة، وأسفل الأنف، وعلى الذقن.إذ أن هذه المنطقة من الوجه هي الأكثر عرضة للزيوت واللمعان عند النساء.



U للبودرة تحت العينين

يمكنك تطبيق البودرة تحت العين فوق الكونسيلر،وذلك باستخدام فرشاة مزج صغيرة وتطبيقها في شكل U من الزاوية الداخلية إلى الزاوية الخارجية، وصولاً إلى شكل U حتى تتمكني من تغطية جميع الكونسيلر الذي قمت بتطبيقه.



V للكونسيلر

تطبيق الكونسيلر في شكل V تحت العين هو الطريقة الأمثل لتغطية الهالات السوداء. وبعدها، يمكنك إضافة القليل من الكونسيلر إلى المناطق الداكنة كثيراً بشكل C للتأكد من تغطية المنطقة بالكامل.

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