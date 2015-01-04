مقاتلات ليبية تقصف أكبر مصنع للصلب في مدينة مصراتة

قال مسؤولون ليبيون، الأحد، إن مقاتلات حربية موالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا نفذت ضربات جوية، لليوم الثاني على التوالي على أكبر مصنع للصلب في ليبيا الواقع بمدينة مصراتة غرب البلاد والمتحالفة مع جماعة منافسة للحكومة.

وأفاد موقع مطار إسطنبول على الإنترنت، بأن الخطوط الجوية التركية، وهي شركة الطيران الأجنبية الوحيدة التي تسير رحلات إلى ليبيا، ألغت رحلة من مصراتة إلى إسطنبول.

واضطر رئيس الوزراء المعترف به، عبدالله الثني، إلى نقل مقر إدارته إلى شرق البلاد منذ أن سيطرت مليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي وشكلت حكومة منافسة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، محمد عبدالملك الفقيه، إن طائرات حربية قصفت محيط المصنع وسورا قرب مركز تدريب تابع للشركة.

وأفادت وكالة أنباء تابعة لحكومة طرابلس المنافسة، بأن طائرة تابعة لقوات اللواء، خليفة حفتر، حاولت مهاجمة أكاديمية للقوات الجوية بالقرب من المطار المدني، ولكنها أطلقت صواريخها قبل الأوان بعد تعرضها لنيران مدفعية مضادة للطائرات فأخطأت أهدافها.

وأكد متحدث باسم القوات المتحالفة مع الثني، وقوع الضربات الجوية على مصراتة، ولكن دون إعطاء تفاصيل.