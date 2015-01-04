بالفيديو والصور.. حي مدينة نصر يزيل سوق التبة وسط ردود أفعال مؤيدة ومعارضة

المراسل- أحمد سامح:

قامت أمال حسين سكرتير عام حي مدينة نصر و قائم بأعمال رئيس الحي، ظهر اليوم الأحد، بصحبة كل من النائبان أسامة عبدالسميع و فايز إسكندر ، مع تواجد لشرطة المرافق و الرائد أحمد قدري معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول ، حيث قامت بحملة لأزالة سوق لخضار بالتية بالحي الثامن بمدينة نصر ، وذلك بعد أنشاء سوق جديد للباعة علي بعد 100 م من السوق القديم بشارع مصطفي النحاس .

و تباينت ردود فعل الباعة بين المعارض و المؤيد لنقل السوق، حيث أشار صاالح محمد صاحب الخمسون عاما ، أنة يعمل بالسوق منذ 20 عاما و أنة مصدر رزقة هو و أولادة ، كما أنة نة يرفض نقل السوق، لأنة يقع في مكان إستراتيجي فالقادم من الثامن أو العاشر يقوم بالمرور من السوق علي حد قوله، أما السوق الجديد فيجب علي المواطنين أن يستخدموا وسائل المواصلات حتي يستطيعوا الذهاب الية .

فيما وجه الشيخ أحمد نصر كبير الباعة الجائلين ، للمحافظ القاهرة و رئيسة حي مدينة نصر ، علي إنشاء سوق التبة الجديد ، و ناشد اليخ المواطنيين بالذهاب الي السوق الجديد من أجل شد أزر الباعة الجائلين في السوق الجديد .

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