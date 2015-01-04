أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جيان: الكاف ظلم أبو تريكة لأنه لم يلعب في أوروبا

Google+ Print
جيان: الكاف ظلم أبو تريكة لأنه لم يلعب في أوروبا جيان: الكاف ظلم أبو تريكة لأنه لم يلعب في أوروبا

هاجم الغاني أسامواه جيان مهاجم العين الإماراتي؛ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب استبعاده من سباق جائزة أفضل لاعب في القارة، ضاربا المثال بالنجم المعتزل محمد أبو تريكة.

ويتنافس يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإيفواري مع فينسنت إينياما، النجم النيجيري الذي يتألق في حماية مرمى ليل الفرنسي، وبيير-إيمريك أوبيامنج المهاجم الجابوني لبروسيا دورتموند على جائزة أفضل لاعب في القارة.

وقال جيان لموقع "غانا سوكر نت": "اعتقد أن الجماهير الغانية وكل شخص في قارة إفريقيا يعرف ما قدمته في 2014، ولذلك أظن أنني أستحق جائزة في هذا العام".

وتابع "أريد أن أسأل الكاف ماذا علي أن أفعل أو ماذا على أي لاعب أن يفعل حتى يفوز بالجائزة؟، لأننا نعرف أن لاعبين استحقوا الفوز بها في الماضي ولم يحدث".

وبات جيان أكثر إفريقي يسجل في كأس العالم بعد أن وصل للهدف رقم 6 في مونديال 2014.

وأشار النجم الغاني إلى أنه يثق في أن الكاف يفضل اللاعبين الذين يلعبون في أندية كبرى في أوروبا، عن الذين يحققون إنجازات فعليا.

وأوضح "دائما ما أعطي مثالا على عدم عدالة الكاف بما حدث مع أبو تريكة، وهذا لأنه كان يلعب داخل قارة إفريقية".

وواصل مضيفا "أبو تريكة فاز بكل شيء مع منتخب والأهلي، ولكنه رغم ذلك لم يفز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا".

وفاز أبو تريكة بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، و2013.

وأتم "اعتقد أن اللعب في فريق أوروبي يمنحك الفرصة الوحيدة للفوز بالجائزة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع