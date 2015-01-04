جيان: الكاف ظلم أبو تريكة لأنه لم يلعب في أوروبا

هاجم الغاني أسامواه جيان مهاجم العين الإماراتي؛ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب استبعاده من سباق جائزة أفضل لاعب في القارة، ضاربا المثال بالنجم المعتزل محمد أبو تريكة.

ويتنافس يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإيفواري مع فينسنت إينياما، النجم النيجيري الذي يتألق في حماية مرمى ليل الفرنسي، وبيير-إيمريك أوبيامنج المهاجم الجابوني لبروسيا دورتموند على جائزة أفضل لاعب في القارة.

وقال جيان لموقع "غانا سوكر نت": "اعتقد أن الجماهير الغانية وكل شخص في قارة إفريقيا يعرف ما قدمته في 2014، ولذلك أظن أنني أستحق جائزة في هذا العام".

وتابع "أريد أن أسأل الكاف ماذا علي أن أفعل أو ماذا على أي لاعب أن يفعل حتى يفوز بالجائزة؟، لأننا نعرف أن لاعبين استحقوا الفوز بها في الماضي ولم يحدث".

وبات جيان أكثر إفريقي يسجل في كأس العالم بعد أن وصل للهدف رقم 6 في مونديال 2014.

وأشار النجم الغاني إلى أنه يثق في أن الكاف يفضل اللاعبين الذين يلعبون في أندية كبرى في أوروبا، عن الذين يحققون إنجازات فعليا.

وأوضح "دائما ما أعطي مثالا على عدم عدالة الكاف بما حدث مع أبو تريكة، وهذا لأنه كان يلعب داخل قارة إفريقية".

وواصل مضيفا "أبو تريكة فاز بكل شيء مع منتخب مصر والأهلي، ولكنه رغم ذلك لم يفز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا".

وفاز أبو تريكة بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، و2013.

وأتم "اعتقد أن اللعب في فريق أوروبي يمنحك الفرصة الوحيدة للفوز بالجائزة".